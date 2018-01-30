النصر يضم عبدالمؤمن جابو وهذا موعد وصوله

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع اللاعب الجزائري الدولي، عبدالمؤمن جابو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وقال حساب النصر على “تويتر”: “رسميًّا.. أنهت إدارة نادي النصر قبل قليل إجراءات انتقال صانع الألعاب الكابتن عبدالمؤمن جابو لاعب نادي وفاق سطيف والمنتخب الجزائري، وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم”.

وأكد نادي النصر أن التعاقد مع عبدالمؤمن جابو جاء بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

وتابع النصر في تغريدة أخرى: “يصل لمطار الملك خالد الدولي عند الساعة 6:30 صباح غدٍ الأربعاء، محترف النصر الجزائري الكابتن عبدالمؤمن جابو قادمًا على رحلة الخطوط السعودية رقم SV1440، وسيكون وصول الرحلة عبر الصالة الداخلية رقم 5”.

ويبلغ عبدالمؤمن جابو نجم نادي النصر الجديد 31 عامًا، ويُعد واحدًا من أبرز لاعبي الجزائر، وبدأ مسيرته في نادي وفاق سطيف، ثم أعير لفريق مولودية العلمة، قبل أن تتم إعارته مجددًا لنادي اتحاد الحراش، وله تجربة احتراف في صفوف الإفريقي التونسي.







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