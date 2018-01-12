النصر يعلن استقالة صالح المطلق من منصبه

المواطن - مروة نبيل

قدَّم صالح المطلق اعتذاره عن الاستمرار في منصب المدير الرياضي التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر؛ وذلك بسبب ظروفه الخاصة التي تحول دون إكمال عمله في الموسم الجاري مع العالمي.

وحرص رئيس نادي النصر، سلمان المالك، على توجيه الشكر إلى صالح المطلق، على الجهود التي بذلها والدور الإيجابي الذي قام به طوال الفترة الماضية.

وأكد أن المطلق يُعَدّ من الكفاءات الرياضية البارزة، وأنه يظل واحدًا من أبناء النصر الذين يعتز بهم النادي ولا يستغني عن خدماتهم، وذلك وفقًا لحساب العالمي الرسمي على “تويتر”.

وأصدر سلمان المالك، قرارًا بتعيين سعود الحمالي بدلًا من صالح المطلق، وسوف يتم خلال اليومين المقبلين إعادة تشكيل الأجهزة الإدارية لجميع فرق كرة القدم بالنادي.

ورحَّب رئيس نادي النصر بسعود الحمالي، وتمنى له التوفيق في مهمته، مؤكدًا دعمه في كل ما يسهم بتقدم كرة القدم في النادي ويُحقق تطلعات جماهيره.







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