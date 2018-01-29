النصر يعلن موعد وصول فرجاني ساسي

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موعد وصول التونسي الدولي فرجاني ساسي، المنضم حديثًا لصفوف العالمي.

وكتب حساب النصر: “يصل لمطار الملك خالد الدولي عند الساعة السادسة والنصف من صباح غدٍ الثلاثاء اللاعب التونسي فرجاني ساسي قادمًا على رحلة الخطوط السعودية رقم 1440، وسيكون وصولها عبر الصالة الداخلية رقم 5”.

وكان مجلس إدارة نادي النصر، قد أعلن، مساء أمس الأحد، عن إنهاء إجراءات انتقال فرجاني ساسي لاعب الترجي الرياضي والمنتخب التونسي إلى صفوف العالمي، لمدة ثلاث سنوات ونصف.

ويبلغ فرجاني ساسي 25 عامًا، ويُجيد اللعب في مركز وسط الملعب المدافع، ولعب في صفوف الترجي الرياضي، ثم خرج لتجربة احترافية في نادي متز الفرنسي، ولكن هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية دفعه للعودة إلى الدوري التونسي مُجددًا.







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