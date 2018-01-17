النصر يواصل الزحف نحو قمة ادعم ناديك

المواطن - مروة نبيل

تواصل جماهير النصر زحفها بقوة نحو صدارة حملة ادعم ناديك التي يحتلها نادي الهلال، منذ إطلاق الهيئة العامة للرياضة، برئاسة تركي آل الشيخ، لهذه المبادرة.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الأندية وأعداد المشتركين في ادعم ناديك اليوم الأربعاء، وواصل الهلال احتلال الصدارة بـ35.333 بزيادة 192.

وحل النصر ثانيًا بـ34.205 بزيادة قدرها 487، ثم نادي الاتحاد بـ27.070 بزيادة بلغت 92 مشتركًا، وحافظ النادي الأهلي على المركز الرابع في حملة ادعم ناديك بـ9.482 بعدما زاد عدد المشتركين 43 مشتركًا.

وجاء نادي الشباب في المركز الخامس بـ3.021 بزيادة قدرها 23، ثم الاتفاق بـ1.220 بعدما زاد 36 مشتركًا، وزاد مشتركو أحد 13 مشتركًا، ليصل عدد إجمالي المشتركين في حملة ادعم ناديك 609، يليه التعاون بـ452 بزيادة بلغت مشتركًا واحدًا.

واحتل الباطن المركز التاسع في حملة ادعم ناديك بـ356 بزيادة 4 مشتركين، ثم الفيصلي بـ308 بعدما زاد عدد المشتركين 26 مشتركًا، يليه الفيحاء بـ303 بزيادة مشتركين اثنين، ثم الفتح بـ295 وزاد مشترك واحد، والرائد بـ272 بزيادة مشترك، وأخيرًا القادسية بـ164.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :