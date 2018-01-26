النصر يوقع مخالصة مع شراحيلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع مخالصة مالية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم شايع شراحيلي.

وقال حساب العالمي على “تويتر”، منذ قليل: “وقَّعت إدارة نادي النصر مخالصة مالية نهائية مع الكابتن شايع شراحيلي، مثمنين جهوده التي بذلها طوال مشاركته مع النادي ومتمنين له التوفيق”.

ونشر حساب النصر صورة للنجم شايع الشراحيلي وهو يحمل كأس بطولة الدوري، ودشَّن هاشتاق شكرًا شايع شراحيلي من أجل توجيه الشكر إلى نجم الفريق.

ويلعب شايع شراحيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ عام 2011، وتُوج مع العالمي ببطولة دوري عبداللطيف جميل موسمي 2013 / 2014، و2014 / 2015، كما حصل على كأس ولي العهد موسم 2013 / 2014.







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