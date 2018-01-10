النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، خلال الساعات الماضية، حيث سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2014، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة “أوبك” وتوقعات بهبوط مخزونات الخام الأمريكية لثامن أسبوع على التوالي.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.23 دولار، أو ما يعادل 2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 62.96 دولاراً للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 عند 63.24 دولاراً.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 1.04 دولار، أو 1.5 بالمائة، عند 68.82 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 69.08 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2015.

وهذه أعلى مستويات إغلاق لعقود الخامين القياسيين منذ ديسمبر 2014.

ووفق “رويترز”، تترقب الأسواق أحدث بيانات بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، التي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي وعن إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء.

ومن المتوقع أن تظهر أن المخزونات هبطت الأسبوع الماضي 3.9 ملايين برميل، في ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي.







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