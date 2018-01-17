النفط يفشل في الحفاظ على مكاسبه ويهبط من أعلى مستوياته في 3 سنوات

النفط يفشل في الحفاظ على مكاسبه ويهبط من أعلى مستوياته في 3 سنوات

2018/01/17
الساعة 3:24 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن ـ واس

هبطت أسعار النفط، الثلاثاء 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح.

وأنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.11 دولارًا، أو 1.6% لتبلغ عند التسوية 69.15 دولارًا للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضًا بلغ 68.83 دولارًا.

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط 57 سنتًا، أو 0.9%، لتغلق عند 63.73 دولارًا للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة سجل خام القياس الأميركي 64.89 دولار وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014م.


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