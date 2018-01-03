النقد: إقبال متوقع على العملة المعدنية والهللات مع تطبيق القيمة المضافة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

نفت مؤسسة النقد ما تردد حول عدم توفر النقود المعدنية بفئاتها المختلفة.

وأكدت النقد في بيان لها أنه بناءً على ما تردد مؤخراً من عدم توافر فئات العملة المعدنية في التداول فإن مؤسسة النقد العربي السعودي تؤكد توافر كافة فئات العملة المعدنية من كافة الإصدارات بما فيها الإصدار السادس المسكوك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله .

وأضافت يمكن الحصول عليها من خلال جميع فروع المؤسسة المنتشرة في مناطق المملكة، إضافة إلى فروع البنوك التجارية وفي حال عدم تسهيل الحصول عليها من قبل البنوك التجارية فيمكن التقدم بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء أو بالاتصال على الرقم المجاني 6666-125-800.

وأردفت كما توضح المؤسسة أن الطلب المتزايد مؤخراً على الفئات الصغيرة من العملة المعدنية خصوصًا فئتي الخمس هللات والعشر هللات بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة أمر متوقع في البداية إلى أن يزداد انتشارها بشكل أكبر مع نشاط استخدامها ودورانها بين الجميع لا سيما بين نقاط البيع الصغيرة والأفراد كما أن المؤسسة تواكب الطلب المتزايد على كافة فئات العملة المعدنية لتوفير أي احتياج قد يطرأ عليها.







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