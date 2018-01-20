الهلاليون غاضبون

المواطن - محمد سمعة

شهدت مباراة الهلال والقادسية في دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أداء سلبيًّا من جانب الزعيم؛ حيث لم ينجح في تحقيق طموحات جماهيره.

وكانت الجماهير تتمنى أن يلعب الهلال بشكل جيد من أجل العبور لدور ربع النهائي والمضي قدمًا نحو الفوز بلقب كأس خادم الحرمين للموسم التالي على التوالي.

ولم ينجح لاعبو الزعيم خلال مباراة الهلال والقادسية في استغلال الفرص، والتي أتيحت لهم، خاصة أن اللاعب ريفاس أهدر الكثير من الفرص خلال المباراة.

وتكمن أسباب فشل لاعبي الزعيم في تحقيق الفوز في مباراة الهلال والقادسية؛ بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية وإهدار الفرص.

أما السبب الثاني فيتواجد بسبب ضعف خط الدفاع وعدم ترابط خطوطه، حيث أكد عبدالله الزوري مدافع الهلال أن الفريق الهلالي عانى وبقوة خلال مباراة القادسية بسبب هجمات الأخير.

وكذلك السبب الثالث هو عدم قدرة المدرب رامون دياز على اختيار العناصر الأمثل لمباراة الهلال والقادسية.

وكان دياز تعرض لانتقادات في الفترة الأخيرة؛ بسبب سوء أداء الهلال في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بجانب خسارة الفريق لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الحارس علي الحبسي تحدث بعد مباراة الهلال والقادسية فقال إن إهدار الفرص وعدم التركيز كانت أسباب رئيسية في توديع الزعيم لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

أما اللاعب إبراهيم الشعيل لاعب القادسية فتحدث بعد المباراة قائلًا: لقد كانت مباراة جميلة وأتمنى حظ أفضل للهلال في الفترة القادمة.

وأضاف الشعيل: جهدنا لم يذهب سدى، والحمد لله أننا نجحنا في الفوز والقادم سيكون أفضل.

أما اللاعب بيسمارك فتحدث بعد مباراة الهلال والقادسية قائلًا: فوز مهم وتأهل رائع وبالنسبة لهدفي كنت أقصد أن أسدد الكرة وليست شيء آخر.

وتابع بيسمارك: القادم سيكون أفضل للقادسية ولدينا مباريات قوية في دوري المحترفين.

أعربت فئات عريضة من جماهير الزعيم عن غضبها الشديد بسبب أداء الفريق الهلالي، حيث طالبت برحيل رامون دياز والتعاقد مع سامي الجابر.

وكانت مباراة الهلال والقادسية أقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

بيسمارك :

أنا سعيد بالمولود الجديد والانتصار على الهلال .. وعلينا أن نقدم نفس الأداء في الدوري#القادسية_الهلال#برو_سبورت pic.twitter.com/va0RbZEQ7g — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 20, 2018

إبراهيم الشعيل :

المباراة جميلة .. والقادم أفضل بإذن الله #القادسية_الهلال#برو_سبورت pic.twitter.com/RU0BzlQpT0 — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 20, 2018







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