الهلال الأول آسيويًّا و٢٩ عالميًّا إنجاز وطني مستحَق

المواطن - مروة نبيل

نال الهلال إشادة إعلامية بعد حصوله على المركز الأول آسيويًّا و٢٩ عالميًّا في عام 2017، وفقًا للاتحاد الدولي لتأريخ وإحصائيات كرة القدم، الذي أرسل خطابًا رسميًّا للزعيم، اليوم الخميس، لإعلامه بهذا الأمر.

قال الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري”: “الهلال الأول آسيويًّا و٢٩ عالميًّا والأول عربيًّا.. إنجاز جديد للهلال صاحب الشارع الملاييني.. التعثر الهلالي في الدوري أمنية للجميع لكي لا تُحسم المنافسة”.

وأضاف خلال تصريحاته: “الهلاليون يعرفون قدرات فريقهم ويجب الضغط على الفريق لتحقيق بطولة الدوري “القصة مع اللاعبين”.. لو تم تعديل البيت الفني الهلالي من الداخل فلن يلحق بهم أحد”.

وعلَّق الناقد الرياضي موسى المحياني، قائلًا: “الفريق الهلالي تأخر بجلب المحترفين الأجانب.. بقاء الهلال في الصدارة برغم خسارة النقاط في المباريات الأخيرة يدل على المستوى المميز الذي قدمه ببداية الموسم”.

وتابع المحياني خلال تصريحاته لـ”أكشن يا دوري”: “الإحصائيات لا تخضع للمزاج العام، وحصول الهلال على المركز الأول آسيويًّا مستحَق وبالأرقام.. عدم قبول استقالة الأمير نواف بن سعد أعتبرها واحدة من أهم النجاحات الهلالية”.

ومن جانبه، قال الناقد الرياضي بدر السعيد: “إعلان الهلال الأول آسيويًّا و٢٩ عالميًّا أعتبره منجزًا وطنيًّا والهلال تعود على هذه الإنجازات.. العمل المؤسساتي يميز الهلال عن غيره.. الفريق دائمًا في المنافسة والإنجازات لا تتوقف”.

وكان نادي الهلال قد حقق في عام 2017، بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين، والدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.







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