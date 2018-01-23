الهلال يحصل على الضوء الأخضر لضم أشرف بن شرقي

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي الهلال موافقة فريق الوداد البيضاوي المغربي لانتقال لاعبه أشرف بن شرقي إلى الزعيم خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن الزعيم سيُكمل باقي إجراءات التعاقد مع أشرف بن شرقي في حال اجتاز الفحص الطبي خلال الفترة القادمة.

وتقدم مجلس إدارة الهلال بالشكر والتقدير إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على تحمله قيمة انتقال أشرف بن شرقي للزعيم.

يذكر أن أشرف بن شرقي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الوداد البيضاوي في عام 2017 على حساب الأهلي المصري.







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