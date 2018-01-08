الهلال يفقد هذا الثنائي أمام الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، ولكنه سيُعاني من الغيابات في الكلاسيكو.

ويغيب عن الهلال أمام الاتحاد الثنائي سلمان الفرج؛ نظرًا لتراكم البطاقات، فيما لم يتمكن اللاعب نواف العابد من المشاركة في اللقاء، بعد خروجه مصابًا أمام الاتفاق في اللقاء الذي أُقيم، مساء اليوم الاثنين.

وأعلن حساب نادي الهلال الرسمي، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ قليل، عن تعرّض لاعب الزعيم نواف العابد لإصابة في العضلة الضامة، في مباراة الاتفاق المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الاتحاد، يوم السبت المقبل، على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض.







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