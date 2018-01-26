الهلال يواصل تدريباته.. والخيبري يعود

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته اليومية؛ استعدادًا لمنافسات الزعيم المقبلة، وشهد المران مشاركة النجم عبدالملك الخيبري بعد غياب لفترة طويلة بسبب معاناته من الإصابة.

وبدأ مران الهلال الجماعي بتدريبات لياقية متنوعة، ثم تدريبات بدنية، وطبق المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، تدريبات فنية، قبل أن يُطبّق عددًا من الجمل التكتيكية عبر مناورة على ثلث مساحة الملعب، واختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

وشارك عبدالملك الخيبري في الجزء الأول من التدريبات الجماعية لنادي الهلال، قبل أن يؤدي تدريبات لياقية، فيما واصل النجم محمد الشلهوب، برنامجه بالجري وأداء تدريبات بالكرة.







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