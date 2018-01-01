الهيئة العامة للإحصاء: انخفاض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.8%

المواطن - الرياض

أظهرت نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017م، والتي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم استقرار في معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني لعام 2017 حيث استقر عند ( 12.8 % ) بواقع (7.4%) للذكور و (32.7%) للإناث.

وانخفض معدل البطالة الإجمالي ( 15 سنة فأكثر ) مقارنة بالربع الثاني 2017 حيث بلغ في هذا الربع (5.8%) بواقع (3.2% )للذكور و (21.1% ) للإناث.

كما بلغت جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الادارية في المملكة العربية السعودية (13,758,064) فرداً ، كما بلغ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية (1,231,549) فرداً, يمثل الذكور منهم (190,822) فرداً ويمثل الإناث (1,040,727).

وكانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة وذلك بنسبة بلغت (31,3%).

كما أوضحت النتائج من واقع بيانات السجلات الادارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية حيث بلغت نسبتهم (45.8%).

وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ (54,8%)، موزعة بين الذكور (78,4%)، والإناث (19,9%)، كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ (40,7%).

وأشارت نتائج النشرة وفقاً للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة أن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 509,180 تأشيرة (22,3%) للقطاع الحكومي و (37,8%) للقطاع المنزلي و (39,9%) للقطاع الخاص، وشملت النشرة على عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الانظمة واللوائح الخاضعين لها , والجنسية , والجنس , والعمر ,والمنطقة الإدارية , والمستوى التعليمي , بالإضافة لبيانات الباحثين عن عمل , متوسط الأجر الشهري , ساعات العمل , والعمالة المنزلية.