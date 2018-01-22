الهيئة الملكية لمحافظة العلا تكشف اليوم عن أولى مبادراتها

المواطن ـ رقية الأحمد

تنظّم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مؤتمرًا صحافيًّا، اليوم الاثنين 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، للإعلان عن أولى مبادراتها.

ودعت الهيئة الملكية في محافظة العلا، المهتمّين إلى حضور المؤتمر، الذي سيتناول المبادرة الأولى لها والمتمثلة في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، من أبناء وبنات محافظة العلا، التابعة لمنطقة المدينة المنوّرة.

ويترقب أن يعقد المؤتمر الصحافي في تمام الواحدة ظهرًا على مسرح إدارة التعليم بالمحافظة، حيث سيكون بحضور محافظ الهيئة الأمير بدر بن عبدالله آل فرحان آل سعود، والرئيس التنفيذي للهيئة عمرو بن صالح المدني.

يذكر أنَّ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بدأت عملها عقب أمر ملكي، جاء تأكيدًا لأهمية تلك المحافظة التاريخية، ومن أجل تطويرها لتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية، والأهداف التي قامت عليها رؤية المملكة 2030.

وتعدُّ‏‫ محافظة العلا، من أهم مواقع التراث الثقافي والحضاري عبر التاريخ في المملكة العربية السعودية، وتحوي آثارًا عظيمة بعضها ظاهر وبعضها مدفون تحت الأرض. كما فيها آثار موغلة في القدم كآثار قوم ثمود ومدائن صالح والحجر، وهي مدينة سياحية متكاملة.

وتحاول المملكة من خلال الاهتمام بمحافظة العلا، جعلها أهم مزار في الشرق الأوسط، حيث تستهدف استقبال أكثر من مليون سائح من داخل المملكة وخارجها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :