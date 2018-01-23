الوحدة ينفرد بصدارة دوري الأمير فيصل بهدف في الكوكب

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت، اليوم الثلاثاء، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى، حيث استضاف الكوكب فريق الوحدة، فيما لعب الوطني أمام الشعلة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة على نظيره الكوكب، بهدف نظيف في اللقاء الذي أُقيم على ملعب نادي الشعلة بالخرج، فيما تعادل الوطني والشعلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على استاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.

وواصل نادي الوحدة تصدر جدول ترتيب دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى، برصيد 42 نقطة من 18 لقاء، يليه فرق: الحزم بـ30 نقطة، ثم الطائي بـ28 نقطة، والعروبة حل رابعًا بـ26 نقطة، ولكنها خاضت17 مباراة.







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