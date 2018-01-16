الوزير آل الشيخ في القاهرة للمشاركة بمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس

المواطن ـ واس

وصل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، إلى القاهرة اليوم ليرأس وفد المملكة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي تبدأ أعماله يوم غدٍ ويستمر يومين، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال معاليه، الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، بمطار القاهرة الدولي معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان ووكيل الأزهر الدكتور عباس شومان.







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