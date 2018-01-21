الوزير القصبي يستعرض في كوستاريكا الفرص الاستثمارية

المواطن- واس

يرأس وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وفد المملكة في الزيارة الرسمية لجمهورية كوستاريكا خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الحالي.

وسيلتقي القصبي خلال الزيارة الرئيس لويس غييرمو سوليس ريفيرا رئيس جمهورية كوستاريكا وعددًا من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الكوستاريكيين.

ويبحث الدكتور القصبي والوفد المشارك خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات، وتشجيع وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، وبحث الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والقطاع الزراعي والبنية التحتية، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويشارك في الوفد الذي يرأسه وزير التجارة والاستثمار كل من صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني “سالك”.

يذكر أن كوستاريكا تتمتع بنمو اقتصادي قوي منذ عام 2010، حيث شهدت صادراتها خلال عام 2016 نموًّا عاليًا بلغ 7.3 في المائة، كما أنها تجذب المستثمرين الأجانب بشكل مكثف بحكم الاستقرار السياسي ووجود مناطق تجارة حرة، كما أنها تطورت من اقتصاد كان يعتمد في السابق على الزراعة إلى اقتصاد أكثر تنوعًا يقوم على صادرات السياحة والإلكترونيات والمكونات الطبية والتصنيع الطبي وخدمات تكنولوجيا المعلومات.







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