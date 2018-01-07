اليوم.. فرح تودِّع شقيقتها حنين في جراحة تستغرق 15 ساعة

المواطن - الرياض

أكّدت الشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني، أن عملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني (فرح وحنين) ستنطلق اليوم، في مستشفى الملك عبدالله التخصُّصي للأطفال، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وعقد الفريق الطبي والجراحي الخاص بعملية فصل (فرح وحنين)، الأسبوع الماضي، اجتماعاً بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ والفريق الطبي الجراحي، وذلك في مستشفى الملك عبدالله التخصُّصي للأطفال بالرياض.

وأوضح الدكتور الربيعة؛ أن الفريق الطبي اجتمع بكامل عدده، وقام بدراسة حالة التوأم السيامي (حنين وفرح) التي وجّه بعلاجهما سمو ولي العهد – حفظه الله – من جميع جوانبها والتقارير الخاصّة بالحالة، واتضح للفريق أن (حنين) توأم مكتمل توجد لديها مقومات الحياة ولها طرف سفلي واحد، أما (فرح)، فهي طفلة غير مكتملة وتعد توأماً طفيلياً وليس لديها قلب ولا رئة والمخ غير مكتمل، لذا قرّر الفريق الطبي إمكانية إجراء عملية الفصل للمحافظة على حياة (التوأم حنين).

وأضاف تمّ إبلاغ الحالة لوالد الطفلتيْن، ومن المتوقع أن تجرى العملية اليوم، في مدة زمنية لا تقل عن 14 إلى 15 ساعة.

وأكّد الدكتور الربيعة؛ أن نسبة نجاح العملية تصل إلى 70 بالمائة، وأن هذه النسبة جيدة مقارنة ببعض الحالات السابقة التي كانت أصعب وأخطر، مبيناً أن (التوأم فرح) تعتمد اعتماداً كلياً في الدورة الدموية على أختها (حنين) لذلك يحتاج الفريق الطبي إلى سرعة الإجراء والتنسيق المتكامل بين أفراده.







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