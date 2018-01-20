انتفاضة في القارة العجوز ضد تنظيم الحمدين بمبادرةٍ من الاتّحاد الأوروبي

المواطن ـ رقية الأحمد:

دفعت الأدلة على انخراط تنظيم الحمدين في دعم وتمويل الإرهاب الدولي، إلى ما يشبه الانتفاضة الأوروبية ضد النظام القطري؛ إذ سرت موجة استياء واسع في أروقة البرلمان الأوروبي، الذي تستضيف عاصمته بروكسل، مطلع شباط/فبراير المقبل، مؤتمرًا دوليًّا بعنوان “الأزمة الدبلوماسية الخليجية: مكافحة تمويل الإرهاب”.

ويُنظم المؤتمر بشراكة بين مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، والمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف “هداية”، وبمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والخبراء من مختلف الدول الأوروبية، لينظر في جلساته المختلفة، ملف تنظيم الحمدين في دعم الإرهاب واحتضان الجماعات الإرهابية، والدور الذي تضطلع به تلك السياسة الإجرامية في إنشاء وتأجيج الأزمة مع مجموعة من الدول، لاسيّما دول الرباعي الداعي لمكافحة الإرهاب (السعودية ومصر والإمارات والبحرين).

ويتطرق جدول أعمال المؤتمر، بشكلٍ رئيسٍ، إلى:

الأسباب الجذرية لتمويل قطر للإرهاب.

احتضان الجماعات الإرهابية.

تأثيرها في اندلاع وتأجيج الأزمة الخليجية الحالية.

ورجّح خبراء أوروبيّون، وفق صحيفة “تراو” الهولندية، نجاح المؤتمر، الذي تعقده جهة ذات مصداقية كبيرة في الأوساط الأوروبية، في لفت الأنظار داخل دوائر صنع القرار في العواصم الأوروبية، إلى ضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح من تحركات النظام القطري الإرهابية، التي باتت تهدد الأمن والسلم والاستقرار الدولي.