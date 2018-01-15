انحرفت المركبة عن مسارها باتجاه منحدر ببارق فأصيب 4 ومات خامس

المواطن- بارق

أصيب 4 أشخاص وتوفي خامس، في حادث انحراف مركبة عن مسارها باتجاه منحدر صخري في بارق.

وأكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على موقع “تويتر” أن مدني ثلوث المنظر بمحافظة بارق باشر، مساء اليوم الاثنين، بلاغًا عن انحراف مركبة عن مسارها باتجاه منحدر صخري، وكان بداخلها 5 أشخاص أصيب 4 منهم وتوفي الخامس.

ونشر حساب الدفاع المدني صورًا تبين عملية مباشرة المدني للحادث.

وأخمد مدني الطائف في وقت سابق حريقًا اندلع في مستودع عمارة سكنية بسبب ماس كهربائي، حيث تم إخلاء 9 أشخاص تلقى 7 منهم العلاج في الموقع ونُقلت حالتان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالمحافظة، وهم بصحة جيدة.







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