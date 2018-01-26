انخفاض أسعار الذهب الأسود ونفط برنت الأعلى عند 70 دولارًا

المواطن- متابعة

هبطت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة، لكن خام برنت لا يزال أعلى مستوى عند 70 دولارًا، وذلك مع ترقب بيانات “بيكر هيوز” التي ستصدر اليوم عن عدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة.

وانخفضت عقود الخام الأميركي 0.18% إلى 65.39 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 0.28% إلى 70.22 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه خلال تعاملات الأمس إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 عند 71.28 دولار.

وفي وقت سابق ارتفعت قيمة العقود الآجلة لنفط خام برنت الواجبة التسليم في مارس في بورصة ” ICE” بلندن بنسبة 1.5 دولار ليصل سعر البرميل إلى 71.01 دولار.

وآخر مرة تجاوز فيها سعر برميل النفط من هذا الصنف 71 دولارًا في 3 ديسمبر عام 2014، فيما عقد الاجتماع السابع للجنة الرصد التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك ودول مصدرة للنفط من خارج التكتل في 21 يناير 2018.

وكانت صفقة خفض إنتاج النفط بين أوبك ومنتجين آخرين تتواصل للسنة الثانية.

وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه أواخر نوفمبر 2017، سيلتزم المشاركون بالحد من إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري.

وكانت المملكة وروسيا و22 دولة مشاركة أخرى بدأت في الاتفاق على خفض إنتاج النفط قبل عام بهدف تحقيق الاستقرار في العرض والطلب، وإزالة الفائض القياسي الخاص بالنفط الخام في الأسواق، وكان تجاوز بداية العام الماضي معدل متوسط خمس سنوات، بمقدار 380 مليون برميل.

وطيلة عام 2017 تقريبًا، نجح مصدرو النفط بشكل عام في الوفاء بالتزاماتهم. وبفضل الالتزام الكامل بالحصص من قبل دول مثل روسيا والسعودية وفنزويلا والمكسيك، تجاوز المستوى الإجمالي للوفاء بالالتزامات 100%.

وبحلول ديسمبر، أعلنت أوبك أن المخزونات الفائضة في أسواق النفط قد تقلصت إلى 220 مليون برميل.







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