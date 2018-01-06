انخفاض الحرارة ونشاط للرياح السطحية على 6 مناطق

المواطن - واس

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- انخفاضًا في درجات الحرارة مصحوبًا بنشاط للرياح السطحية على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على تلك المناطق وسحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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