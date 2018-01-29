انضمام 200 قيادي وعنصر حوثي للشرعية في اليمن

المواطن - متابعة

كشفت قوات الجيش اليمني، عن انضمام ما يقارب 200 قيادي وعنصر من الموالين لميليشيات الحوثي إلى صفوف الشرعية في محافظة الجوف، شمال البلاد، ولفتت إلى أن العدد في تزايد مستمر.

وأكد قائد اللواء 101 في الجيش اليمني، العميد علي محسن الهدي، أن التنسيق ما زال جارياً مع الكثير من مشايخ وأعيان وقيادات محافظة الجوف التي تريد الانضمام إلى صفوف الشرعية وقوات الجيش الوطني.

وأوضح الهدي أن معظم القيادات والأعيان لم يتسن لهم حتى الآن إعلان انضمامهم بسبب ظروف أمنية. وأشار إلى وجود أسماء شخصيات قيادية مؤثرة تحفظ على أسمائهم في هذه المرحلة، “لاعتبارات كثيرة”، وفق ما ذكره في تصريح نشره الموقع الإخباري الرسمي للجيش اليمني.

وأعلن عدد من القيادات وأعيان من محافظة الجوف، الموالين للحوثيين، خلال الأيام الماضية انضمامهم إلى صفوف الشرعية، عقب التقدم الميداني الكبير الذي حققه الجيش اليمني والتحالف العربي في تحرير أجزاء واسعة من محافظة الجوف، واستمرار العمليات العسكرية التي باتت في مديرية برط العنان المحاذية لصعدة معقل الحوثيين.

وبحسب العميد الهدي، فإنه قد تم فتح معسكر خاص بالمنضمين لإعادة تأهيلهم تحت إدارة الجيش الوطني، وفقاً لـ العربية نت.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي انهيارات مستمرة، على وقع الهزائم المتوالية التي تتلقاها في مختلف جبهات القتال، وسط خسائر بشرية فادحة وفرار وانشقاق العشرات من عناصرها.







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