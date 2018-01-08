انطلاق ندوة “قطر.. عرّاب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط” بالمنامة

المواطن - متابعة

يعقد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات”، اليوم، في المنامة ندوة بعنوان ” قطر عرّاب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط”، وذلك لتسليط الضوء على تاريخ ومظاهر التدخلات القطرية في شؤون مملكة البحرين، واستعراض تجارب بعض الدول العربية مع تورط الدوحة في زعزعة الاستقرار والتدخل في شؤونها الداخلية، ومحاولة إسقاط الأنظمة الشرعية والمؤسسات الوطنية بها، بالإضافة إلى استشراف وتحليل آفاق المستقبل بشأن السياسات التخريبية لقطر وكيفية التصدي لها.

وتستضيف الندوة عدداً من الشخصيات العربية والأجنبية منهم وزير الخارجية المصرية الأسبق وعضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب السفير محمد العرابي، وزير الإعلام اليمني الأسبق الدكتور محمد القباطي، العجيلي البريني رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، ليلى الشتاوي النائب بمجلس النواب التونسي، والدكتور فردريك أنسال رئيس المعهد الفرنسي للدراسات الاستراتيجية.

كما يشارك في الندوة مجموعةٌ من الإعلاميين والأكاديميين العرب وهم: الدكتور محمد أحمد عبدالله مدير مركز دراسات البحرين بجامعة البحرين، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز “دراسات”، فضلاً عن رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية جميل الذيابي، ورئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين محمد يوسف، وضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات، وأنور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج، ويوسف البنخليل رئيس تحرير صحيفة الوطن، إضافة إلى السيدة سوسن الشاعر والدكتور محمد مبارك جمعة.







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