انقلاب شاحنة نقل يشل الحركة المرورية على طريق الطائف الرياض
الجهات المختصة باشرت الحادث لإعادة الطريق للحركة الطبيعية

انقلاب شاحنة نقل يشل الحركة المرورية على طريق الطائف الرياض

2018/01/13
الساعة 9:47 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شهد طريق الطائف الرياض كثافة في حركة المرور وإغلاق لثلاثة مسارات، وذلك قبل مخرج المويه؛ بسبب حادث.

وأكد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، على موقع تويتر، أن الحادث عبارة عن انقلاب شاحنة نقل تحمل كونتينر بضائع، موضحًا أن الجهات المختصة باشرت الحادث لإعادة الطريق للحركة الطبيعية.

وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية: إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وفي سياق آخر، تسبب التماس كهربائي في اندلاع حريق بخيمة أعلى أحد المباني بجدة-الوزيرية، نتج عنه إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى، فيما باشر الحادث الجهات المختصة.


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