انهيار منزل بسبب خزان مياه وإنقاذ ٦ أشخاص من تحت الأنقاض في جدة

المواطن - أحمد العُمري - جدة

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، صباح اليوم، أُسرة مكوّنة من (٦) أشخاص: رب أسرة وزوجته وأربعة من أبنائه، بعد انهيار مبنى شعبي مكوّن من دورين شرق محافظة جدة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ والبحث تحت الأنقاض باشرت، صباح اليوم، بلاغاً عن انهيار منزل مكوّن من دورين شرق المحافظة.

وأضاف: “مع وصول الفرق لموقع الحادث عمدت فرق البحث تحت الأنقاض على تقصي وجود محتجزين، مستخدمة أجهزة الاستشعار التي أعطت إشارات إيجابية بوجود محتجزين، ومعها بدأت فِرَق الإنقاذ أعمالها من خلال رفع الأنقاض عن المحتجزين؛ لتتمكن على التوالي من إخراج رب أسرة، يبلغ من العمر ٤٨ سنة، وتلاه مباشرة إخراج رضيع يبلغ من العمر سنة واحدة”.

ومع العشر دقائق الأولى من عمليات رفع الأنقاض تمكنت الفرق من إخراج ربة الأسرة البالغة من العمر ٤٥ سنة وبرفقتها ابنتان إحداهما ٢٨ سنة والأخرى ٢٦ سنة، وبعد تلك العمليات استطاعت فرق الإنقاذ إخراج طفل آخر يبلغ من العمر ١٠ سنوات؛ ليصل عدد مَن تم إنقاذهم مِن تحت الأنقاض (٦ أشخاص) تم إسعافهم عن طريق فِرَق الهلال الأحمر المتواجدة في موقع الحادث.

وأكد العقيد سرحان أن جميع مَن تم إنقاذهم كانوا بصحة جيدة بعد تعرُّضهم لبعض الرضوض والجروح البسيطة، وتلقوا العلاج اللازم في موقع الحادث.

وأكد” أن المعلومات الأولية التي جمعها المحققون في موقع الحادث تشير إلى أن المبنى الشعبي، المكوّن من دورين، انهارت أجزاءٌ منه بسبب خزان مياه كان يعلو المبنى بسعة ٤٠٠٠ لتر، وتواصل فرق التحقيق أعمالها، كما تم استدعاء لجنة المباني الآيلة للسقوط بأمانة محافظة جدة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :