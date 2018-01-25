باريس هيلتون في قطر بمباركة القرضاوي ورعاية تنظيم الحمدين

المواطن - الرياض

ما بين رعاية الإرهاب وتمويله ورعاية العري والمجون والترويج له تقف الدوحة وحدها متفردة بالجمع بين هذه التناقضات.

وبالرغم من فتح الدوحة أبوابها لقادة الجماعات الإرهابية المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب وعلى رأسهم المصري الهارب يوسف القرضاوي، فإن الدوحة ستستضيف غدًا باريس هيلتون المصنفة من أشهر نجمات الإغراء والأفلام الإباحية في العالم.

باريس هيلتون التي أخطأت في كتابة اسم قطر باللغة الإنجليزية وجَّهت صفعة جديدة للدوحة التي تحاول أن تلعب دورًا يتجاوز مساحتها على الخارطة لتؤكد بذلك باريس هيلتون أنها لا تعرف هذه الدويلة، ولا تهتم حتى بكتابة اسمها بشكلٍ صحيحٍ.

وسادت موجة من السخرية عبر شبكات التواصل من باريس هيلتون ومن قطر في نفس الوقت، فالأولى تبيع كل شيء مقابل الدولارات، والأخرى تتفنن في تقديم الرشاوى للشخصيات العالمية للحصول على نفوذ وهمي، أو استضافة بطولة أممية مشكوك في صحتها أو الحصول على حقوق بث بطرقٍ غير أخلاقية.

باريس هيلتون أثارت غضب الكثير من المغردين بعد أن أعلنت أن الحفل سيقام غدًا، الجمعة 26 يناير، في نادي “بلاك أوركيد موندريان”، فبالرغم من قدسية يوم الجمعة ومكانته لدى المسلمين لم تجد قطر يومًا سواه لاستضافة نجمة الإغرء والعري.

وأكد مغردون أن باريس هيلتون حصلت على ملايين الدولارات من أموال الشعب القطري لتحسين صورة قطر في الغرب؛ لكنها كتبت في إعلانها كلمة قطر باللغة الإنجليزية بطريقة خاطئة، حيث وضعت الوسم Qutar بدلًا من Qatar للإشارة إلى قطر.







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