بالأرقام.. أبرز إحصائيات مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الجديد

المواطن – مروة نبيل

نجح النادي الأهلي في إنهاء إجراءات التعاقد مع لاعب المنتخب المصري، مؤمن زكريا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، مساء اليوم الخميس.

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز إحصائيات الوافد الجديد، مؤمن زكريا، عقب الإعلان عن انضمامه رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

مؤمن زكريا من مواليد 12 أبريل عام 1988، ويلعب في خط الوسط المهاجم، ويبلغ طوله 1.80 سم، ويُعَد مؤمن زكريا من أكثر اللاعبين مشاركة في عام 2017؛ حيث خاض مع النادي الأهلي المصري 40 مباراة في مختلف البطولات.

ويُعَد مؤمن زكريا رابع هدافي النادي الأهلي المصري في عام 2017؛ حيث نجح في تسجيل 9 أهداف، وأحرز لاعب الراقي الجديد 49 هدفًا طوال مسيرته الكروية في منافسات الدوري المصري لكرة القدم.

وعلى الصعيد الدولي، يلعب مؤمن زكريا مع المنتخب المصري، وشارك معه في العديد من المباريات ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وكان نادي الإمارات يسعى للتعاقد مع مؤمن زكريا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، إلا أن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، رفض العرض المُقَدم منه، لتتم الموافقة على عرض الراقي.







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