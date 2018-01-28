بالأرقام.. اللاعبون الأكثر تسجيلًا في الدوري

المواطن – مروة نبيل

شهد الموسم الرياضي الجاري من الدوري السعودي للمحترفين غزارة تهديفية، حيث سُجل 351 هدفًا حتى الآن، إلا أن السوري عمر السومة، نجم النادي الأهلي، حافظ على صدارة الهدافين في المسابقة المحلية.

نشر حساب “إم بي سي برو سبورت” على “تويتر”، إحصائيات اللاعبين الأكثر تسجيلًا في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ويُعتبر عمر السومة هو أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف في المسابقة بشكل عام بـ10 أهداف.

ويُعد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي، محمد السهلاوي، الأكثر تسجيلًا لضربات الجزاء بـ4 أهداف، ويُعتبر نجم نادي الرائد صقر عطيف، أكثر اللاعبين البدلاء إحرازًا للأهداف بـ3 أهداف.

وأظهرت الإحصائية أن النجم البرازيلي ليوناردو بيريرا المحترف في صفوف النصر، وهو الأكثر تسجيلًا من خارج منطقة الـ18، برصيد 3 أهداف، أما أكثر اللاعبين تسجيلًا في مباراة واحدة فهو المصري مصطفى فتحي، لاعب التعاون بـ3 أهداف.

ويُعتبر مهند عسيري نجم النادي الأهلي هو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالرأي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 5 أهداف.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :