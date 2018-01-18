بالأرقام.. تعرَّف على أكثر 5 أندية تسجيلًا للأهداف في الدوري

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أكثر 5 أندية تسجيلًا للأهداف في المسابقة المحلية الموسم الرياضي الجاري، وذلك بعد مرور 17 جولة على انطلاقه.

وتصدَّر النادي الأهلي قائمة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 43 هدفًا، فيما حل نادي النصر ثانيًا، بعدما نجح لاعبوه في تسجيل 32 هدفًا، وبفارق هدف وحيد عن الفيصلي صاحب المركز الثالث.

وفي المركز الرابع بقائمة أكثر 5 أندية تسجيلًا للأهداف في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، جاء نادي التعاون برصيد 29 هدفًا، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنفس عدد الأهداف.

ويحتل نادي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 17 جولة على انطلاقه برصيد 36 نقطة، يليه النادي الأهلي برصيد 34 نقطة، ثم الفيصلي بـ29 نقطة، وحل النصر رابعًا بـ27 نقطة.







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