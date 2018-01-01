بالأرقام.. روجيريو كوتينهو نجم مباراة الهلال والفيصلي

المواطن – مروة نبيل

شهدت مباراة الهلال والفيصلي، اليوم، تألقًا شديدًا من النجم البرازيلي روجيريو كوتينهو، خاصة أنه نجح في هز شباك الزعيم في الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول.

وأظهرت أرقام روجيريو كوتينهو في مباراة الهلال والفيصلي اليوم تفوق كبير للاعب البرازيلي، حيث شارك في 89 دقيقة قبل أن يخرج ويلعب سلطان الدعيع بدلًا منه، وبلغت نسبة دقة التسديد 100%، وذلك وفقًا لإحصائيات حساب الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”

وقام روجيريو كوتينهو بـ18 تمريرة صحيحة في مباراة الهلال والفيصلي اليوم التي أُقيمت على إستاد الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة، وقام بصناعة فرصة واحدة وسجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من دوري المحترفين السعودي.

وتألق روجيريو كوتينهو في مباراة الهلال والفيصلي اليوم لم يكن جديدًا على اللاعب البرازيلي، حيث ساهم في آخر 5 أهداف سجلها فريقه، بعدما صنع 3 أهداف، وسجل هدفين، آخرهم هدفه في شباك الزعيم.

وبعد نهاية مباراة الهلال والفيصلي اليوم بالتعادل الإيجابي، رفع الزعيم رصيده لـ34 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، في حين بلغ رصيد الفيصلي 26 نقطة في المرتبة الرابعة.







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