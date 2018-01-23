بالأرقام.. طفرة في حساب ليفانتي بسبب فهد المولد‎

المواطن – مروة نبيل

لم تنتظر جماهير كرة القدم العربية والسعودية ظهور نجم الأخضر فهد المولد، بقميص ليفانتي الإسباني والمشاركة في المباريات، من أجل التفاعل عبر حساب النادي الرسمي على “تويتر”.

وحدثت طفرة هائلة في حساب نادي ليفانتي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فور الإعلان مع نجم نادي الاتحاد فهد المولد، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ونشر حساب ليفانتي الرسمي صورة فهد المولد ومكتوب عليها “النمر السعودي”، وعلق عليها باللغتين العربية والإنجليزية، قائلًا: “مع الإعلان عن التحاق فهد المولد بنادي ليفانتي حققنا +50 ألف متابع.. + 9 مليون تفاعل.. + 155 مشاهدة”.

وكان سفير الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، فيرناندو سانز، قد أشاد بالنجم فهد المولد عقب انضمامه إلى نادي ليفانتي، ووصفه بأنه كريستيانو رونالدو أو ميسي السعودية.







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