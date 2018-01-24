بالأرقام.. عمر السومة الأكثر تأثيرًا في الدوري السعودي

المواطن – مروة نبيل

على الرغم من غياب النجم السوري عمر السومة عن مباريات النادي الأهلي منذ أكثر من شهر ونصف، إلا أنه لا زال الأكثر مساهمة بالأهداف حتى الآن في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ويحتل عمر السومة قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بـ13 هدفًا، حيث سجل 10 أهداف وصنع 3 آخرين، يليه نجم نادي الفيصلي، البرازيلي لويز غوستافو، بمساهمته من 12 هدفًا.

وجاء نجم نادي النصر محمد السهلاوي في المركز الثالث، بعدما ساهم في تسجيل 11 هدفًا، وذلك وفقًا لإحصائية أكثر اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف موسم 2017/ 2018، التي نشرها حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”.

وساهم 8 لاعبين في إحراز 10 أهداف في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وهم؛ أحمد العكايشي نجم الاتحاد، ليوناردو سوزا نجم الأهلي، جهاد الحسين نجم التعاون، روني فيرنانديز لاعب الفيحاء، يحيى الشهري نجم النصر، هزاع الهزاع لاعب الاتفاق، نجم الباطن جوناثان بينتيس، ولاعب الرائد إسماعيل بانغورا.







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