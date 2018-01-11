بالأسماء.. تعرّف على الفائزين في فردي – فحل – للوني الصفر والشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - الرياض
أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أسماء الفائزين في فردي – فحل – للوني الصفر والشقح.
وأوضحت اللجنة، أنَّ نتائج الفردي فحل الشقح جاءت كما يلي:
- بادي وديد فايز العتيبي.
- فلاج سعد قراش الشيباني.
- محمد سفر عاضة البقمي.
- فهد محمد بدن السبيعي.
- خالد فهيد وليد السبيعي.
وجاءت نتائج الفردي فحل في الصفر كالتالي:
- حماد بندر مطلق الشمري.
- محمد غازي فالح العتيبي.
- جزاء عبيد بجاد العتيبي.
- راشد سالم دبيل العجمي.
- بداح فالح عايض القحطاني.