بالأسماء.. تعرّف على الفائزين في فردي – فحل – للوني الصفر والشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - الرياض

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أسماء الفائزين في فردي – فحل – للوني الصفر والشقح.

وأوضحت اللجنة، أنَّ نتائج الفردي فحل الشقح جاءت كما يلي:

بادي وديد فايز العتيبي. فلاج سعد قراش الشيباني. محمد سفر عاضة البقمي. فهد محمد بدن السبيعي. خالد فهيد وليد السبيعي.

وجاءت نتائج الفردي فحل في الصفر كالتالي: