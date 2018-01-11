بالأسماء.. تعرّف على الفائزين في فردي – فحل – للوني الصفر والشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

بالأسماء.. تعرّف على الفائزين في فردي – فحل – للوني الصفر والشقح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

2018/01/11
الساعة 9:46 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أسماء الفائزين في فردي – فحل – للوني الصفر والشقح.

وأوضحت اللجنة، أنَّ نتائج الفردي فحل الشقح جاءت كما يلي:

  1. بادي وديد فايز العتيبي.
  2. فلاج سعد قراش الشيباني.
  3. محمد سفر عاضة البقمي.
  4. فهد محمد بدن السبيعي.
  5. خالد فهيد وليد السبيعي.

وجاءت نتائج الفردي فحل في الصفر كالتالي:

  1. حماد بندر مطلق الشمري.
  2. محمد غازي فالح العتيبي.
  3. جزاء عبيد بجاد العتيبي.
  4. راشد سالم دبيل العجمي.
  5. بداح فالح عايض القحطاني.

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