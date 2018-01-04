بالتفاصيل.. أعضاء شرف النصر يتسابقون على دعمه

المواطن – مروة نبيل

يتسابق أعضاء شرف نادي النصر على دعم العالمي خلال مباراته المقبلة أمام فريق الزلفي، المُقرر إقامتها، يوم غدٍ الجمعة، على إستاد الملك فهد بالرياض.

وأعلن حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، عن تكفُّل نائب رئيس هيئة أعضاء الشرف العميد فهد المشيقح، بتكاليف معسكر الفريق الأول لمباراة النصر والزلفي ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقد أعلن عددٌ من أعضاء شرف نادي النصر، أمس الأربعاء، التبرع بطرق مختلفة لصالح العالمي؛ حيث تكفَّل عبدالله العجلاني بألف تذكرة قيمتها 20 ألف ريال لمباراة النصر أمام الزلفي.

وتكفَّل مشعل السفاعي، بتكاليف الرابطة وتجهيزات المدرج لمباراة النصر والزلفي، وقدَّم العميد فهد المشيقح، دعمًا ماليًّا لنادي النصر بـ500 ألف ريال، كما قدَّم تركي بن فهد المشيقح، دعمًا ماليًّا يُقدر بـ100 ألف ريال.







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