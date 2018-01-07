بالتفاصيل.. الهند تدين بالفضل للملك في إنقاذ مواطنيها باليمن ومكالمة كلمة السر

المواطن - محمود نبيل - ترجمة

كشفت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، اليوم الأحد، عن مكالمة هاتفية جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي عام 2015، كانت السبب الرئيسي في تسهيل عملية الإجلاء الجماعي للهنود الذين تقطعت بهم السبل في اليمن بعد الاضطرابات التي أشعلها الحوثيون خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقًا لصحيفة فايننشيال إكسبريس الهندية، فإن وزيرة الشؤون الخارجية في بلادها أكدت أن الملك سلمان سمح بالتنسيق بين قوات التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، لتسهيل مهام إحدى العمليات العسكرية لإجلاء أكثر من 4 آلاف شخص هندي وغيرهم من الرعايا الأجانب من اليمن خلال عام 2015.

وقالت سواراج: إن عملية الإجلاء تمت عن طريق البحر عبر ميدان عدن، واستمرت لمدة 11 يومًا، بعد أن انطلقت في إبريل عام 2015، مؤكدة أنه بدون تفهم الملك سلمان وتنسيق القوات السعودية كانت عملية الإجلاء شبه مستحيلة.

وأوضحت سواراج خلال إحدى المناسبات الخاصة بالمهاجرين في بلادها، أن القصف على مواقع الحوثيين باليمن كان لا هوادة فيه، وهو الأمر الذي مهد الطريق للعملية العسكرية الهندية لإجلاء مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في اليمن خلال الحرب.

وأشارت سواراج إلى دورها الخاص في العملية، حيث أكدت أنها قدمت نصيحة لرئيس الحكومة الهندي مودي، والذي يتمتع بعلاقات طيبة مع خادم الحرمين الشريفين، مطالبة قائد بلادها بالاتصال بالملك سلمان للتنسيق معه بشأن إجلاء الهنود من اليمن في ذلك الوقت.

وبحسب وزيرة الخارجية الهندية، فإن المكالمة التي جرت بين الزعيمين أسهمت في توفير ممر آمن لإجلاء المواطنين الهنود، حيث قام التحالف بإيقاف ضرباته في مواعيد محددة يوميًّا لمدة أسبوع لهذا السبب، كما طالبت سواراج من الحكومة اليمنية فتح مطار وميناء عدن لتسهيل عملية نقل المواطنين الهنود من اليمن إلى جيبوتي.







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