بالخطوات.. شغل واتساب على هاتفين مختلفين

المواطن - الرياض

لتطبيق واتساب مزايا رائعة قد تخفى على عدد كبير من المستخدمين، ومن هذه المزايا ميزة تشغيل حساب واتساب على جهازي هاتف في وقت واحد، حيث يحتاج المستخدم بداية إلى تأكيد اتصال الهاتفين بشبكة الإنترنت، إما عن طريق شبكة الواي فاي أو عن طريق البيانات.

وهناك خطوات تشغيل حساب واتساب على جهازي هاتف في وقت واحد، ولكن قبلها يجب ترميز الهواتف، حيث سنرمز للهاتف الذي يحمل حساب واتساب بالرمز “1”، أما الهاتف الثاني سيحمل الرمز “2”.

يجب التأكد أولًا من حصولك على آخر تحديث ممكن للتطبيق، ثم قم بفتح المتصفح في الهاتف رقم 2، أيًّا كان المتصفح الذي تستخدمه، ثم انتقل إلى WhatsApp Web، وبعدها افتح إعدادات المتصفح، وقم بتفعيل خيار العرض بإصدار سطح المكتب، وسيظهر لك رمز الاستجابة السريعة QR code.

والآن انتقل إلى الهاتف رقم 1، ثم أدخل إلى تطبيق واتساب، ثم اتجه إلى الخيارات، وقم بالنقر على واتساب ويب، ويجب مسح QR code الموجود في الهاتف رقم 2 باستخدام الهاتف رقم 1.

وبعد إتمام عملية المسح ستتمكن من استخدام الحساب على الهاتفين في آنٍ واحد، ويتوجب عليك في كل مرة تريد الدخول إلى الحساب من الهاتف رقم 2، إغلاق المتصفح ثم الدخول إليه من جديد.







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