بالصور.. آباء ترسم بسمة باليوم العربي لليتيم في مدارس أبها

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير - تصوير : ظافر الشهري

نفذت جمعية “آباء” لرعاية الأيتام في منطقة عسير مشروع “بسمة”؛ احتفاءً باليوم العربي لليتيم، في مجوعة من المدارس الابتدائية بأبها، تحت شعار “عظماء غيروا مجرى التاريخ”.

وزار عدد من الإعلاميين والمشاهير والأمين العام للجمعية، الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان، ابتدائية الزهراء بأبها والتي يدرس بها ١٤ يتيمًا، وابتدائية النسيم بأبها وتضم 18 يتيمًا وابتدائية الرحمانية بأبها وتضم 19 يتيمًا.

واشتملت الزيارة التعريف باليوم العربي لليتيم وكذلك مسابقات وبرامج ثقافية، وعقب ذلك تم توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال الأيتام بالمدارس وتوزيع رسائل لأمهات الأيتام للتعريف بالجمعية والتواصل مع الجمعية للاستفادة من خدمتها عقب ذلك تم تكريم المدارس المستهدفة من المشروع.

وأوضح الأمين العام للجمعية، الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان، أن تنفيذ الجمعية لهذا للمشروع يأتي حرصًا منا لدعم الأيتام وإبراز مواهبهم وقدراتهم وتشجيعهم على تقديم المزيد من الإبداع.

وبين آل قميشان أن الجمعية تسعى لإدخال الفرحة والبسمة على قلوب الأيتام، خصوصًا في اليوم العربي لليتيم؛ لما له من أهمية بالغة في المجتمع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المجتمع في رعاية واحتواء هذه الفئة الغالية على قلوبنا.







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