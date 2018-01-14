بالصور.. أصحاب محلات تأجير السيارات يناشدون إدارة مطار أبها بتحسين مواقعهم

المواطن - فهد القحطاني - أبها

تضرر أصحاب محلات تأجير السيارات بمطار أبها من الموقع المؤجر لهم من قبل إدارة المطار.

وذكر أحد المسؤولين عن هذه المحلات أن الإدارة نقلتهم بأكثر من موقع، وكل موقع أسوأ من الذي قبله؛ حيث إن الأرضيات غير معبدة جيدًا، كما تكثر بها الحفر وكذلك الطريق المؤدي إليها لا يوجد بها أرصفة وحواجز.

وطالبوا الجهة المسؤولة أكثر من مرة بتحسين موقعهم ونظافة الموقع الذي سلمته لهم إدارة المطار، ولم يكن بالشكل الذي يليق بالمواقف التي بالمطارات الأخرى المنتشرة في جميع مناطق المملكة.

وقال بعض المسافرين: إنهم استاؤوا من وضع الموقع وعدم نظافته، حيث طالب أصحاب هذه المحلات والمسافرين الجهة المسؤولة بالاهتمام بالمواقف وإعادة هيكلتها من ناحية السفلتة والترصيف ووضع اللوحات الإرشادية؛ لكونه واجهة أمام الزوار والسياح القادمين لعاصمة السياحة بمنطقة عسير.







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