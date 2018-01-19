بالصور.. أمن الدولة تزُفُّ العريس الثاني في الشرقية وتهديه 10 آلاف ريال

المواطن ـ الدمام:

نظَّمت رئاسة أمن الدولة، حفل زواج لأحد النزلاء من أبناء محافظة القطيف، في سجن المباحث العامة بالمنطقة الشرقية، وهو يعتبر الزواج الثاني الذي تُقيمه رئاسة أمن الدولة في سجن المباحث العامة بالمنطقة الشرقية.

وحضر الحفل، الذي أُقيم الأربعاء 17 كانون الثاني/يناير الجاري، عدد كبير من عائلة العروسين وعدد من أعيان محافظة القطيف ومن الإعلاميين، إضافةً إلى عدد من شركاء العمل من اللجان الشريكة مع إدارة السجن، ومن بينها هيئة حقوق الإنسان، والنيابة العامة، وعدد من مديري الإدارات الأمنية والجهات الحكومية بمدينة الدمّام.

واستهل الحفل باستقبال الضيوف في خيمة الضيافة، ثم اصطحابهم بجولة على مرافق أجنحة برامج إدارة الوقت قبل بدء الحفل، والتي تشمل:

غرف الجناح.

منطقة التشميس.

مكتبة الجناح.

الميني ماركت.

المركز الإعلامي.

المركز الرياضي.

مغسلة الجناح.

وبعدها تم استقبال عائلة العريس في قسم الاستقبال، قبل انتقالهم مباشرة لموقع الحفل في المركز الرياضي، ثم بدأت فقرات الحفل باستقبال العريس بأنشودة ترحيبية ثم كلمة الإدارة.

وأعقب ذلك عرض فيلم (عين على برامج إدارة الوقت)، وبعدها موّال بحري، ثم الشعر الشعبي، ثم كلمة العريس، بعدها قُدمت هدية من رئيس أمن الدولة، قدرها 10000 ريال للعريس.

يُذكر أنه تم تجهيز قاعة في مبنى الزيارة الخاصة للعريسين؛ حيث اصطحب العروس والدة وشقيقات العروسين، وتم تقديم الضيافة والعشاء قبل أن ينتقل العريسان للجناح المخصص بنفس المبنى.







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