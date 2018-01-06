بالصور.. أمير الرياض يشرف الحفل الختامي لبطولة جمال الخيل العربية

المواطن - الرياض

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اختتمت، مساء اليوم، فعاليات بطولة الرياض لجمال الخيل العربية الأصيلة، والتي تنافس فيها أكثر من 300 رأس من الخيل من مختلف الفئات والأعمار على مدى ثلاثة أيام.

وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو الملكي فيصل بن بندر، راعي البطولة، قائلًا: لا شك أن المرابط التي شاركت بهذه المناسبة مرابط عريقة، والإخوان الذين ساهموا في تجهيز المكان والتواصل مع الجميع وكانوا عبارة عن أداة لإنشاء هذا التنافس، وأعتقد أنهم قدموا عملًا جيدًا يشكرون عليه، وأقدم الشكر لسعادة اللواء محمد المعود الذي أظهر هذه المناسبة بشكل بارز وزملاؤه الكرام في كل جزء من المنافسة، وأرجو لهم التوفيق، والإخوان الذين فازوا أرجو الاستمرار لهم في تقديم المزيد، أما الذين لم يحالفهم الحظ أن يواصلوا تحسين الأداء ليفوزا بجوائز قادمة.

وخلال جولته في المعرض الفني المصاحب، شكر سموه ما شاهده من إبداعات الفنانات السعوديات المشاركات اللاتي تشرفن بزيارته لأجنحتهن.

وحول نتائج البطولة لليوم الأخير، فقد تنافست المهرات أعمار سنة، وكانت البطلة الذهبية ريم العلوش “مربط العلوش”.

أما الفضية فقد فازت بها حلوة الخالدية إسطبلات الخالدية لخالد بن سلطان.

وبالانتقال للبرونزية فقد حازت عليها شهلة المعود لمربط الهدد.

أمهار أعمار سنة: فقد حصدت الجائزة الذهبية المهرة “دينار المعود” لمالكها مربط العويضة.

وكانت الفضية من نصيب “نبيل السكب” لإسطبلات السكب لمالكها عبدالعزيز البرغش.

والبرونزية كانت من نصيب “أديب السيد” لمربط السيد.

وفي فئة المهرات أعمار سنتين و3 سنوات فقد كانت البطلة الذهبية “دلال إي إم” لمربط الأصول لمالكه الفوزان.

وكانت البطلة الفضية لـ”لمياء إي إم” لمالكها سالم الغامدي.

أما البرونزية فقد كانت من نصيب الخالدية للفرس “رسالة الخالدية”.

وفي فئة الأمهار أعمار سنتين و3 فقد تصدر إكوادور البطل الذهبي لمالكه ناصر السبيعي لمربط الجاسر.

أما الخالدية فقد استحوذ على الجائزتين الأخيرتين في هذه الفئة حيث كانت الفضية لعالي الخالدية والبرونزية.

أما اللؤلؤية فقد كانت من نصيب جنرال لمالكه مربط العويضة.

وفي فئة المهرات من عمر سنتين إلى 3 سنوات فقد فازت “دلال إي إم” لمالكها مربط الأصول.

لتحصد “لمياء إي إم” فضية المهرات لمالكها سالم الغامدي.

ومرة أخرى تفوز “ريالة الخالدية” بالبرونز والتي تعود لإسطبلات الخالدية.

وفي فئة الأفراس كان الذهب للفرس “إسكاندل ميراج تي جي إس” لمالكها عبدالعزيز البرغش.

وكانت الفضة من نصيب ماوي عذبة والتي تعود لمربط عذبة، ليكون البرونز مرة أخرى لخديجة الخالدية لإسطبلات الخالدية، وقد كان اللؤلؤي “لثريا سدير” لمالكها محمد الشبانات من مربط سدير.

وقد تنافس في فئة الأفحل عدد من الخيول ليكون الذهب من نصيب طامي الثاني لنايف الأيداء

والفضة لجميلة الخالدية لإسطبلات الخالدية والبرونز “بركة الزبير” لمالكه مربط التنهات.

واللؤلؤي للفحل “بروشيا إم إي” لمالكه الفوزان صاحب مربط الأصول.

وقد توزعت بقية الجوائز على النحو التالي:

جائزة أجمل رأس كانت من نصيب “آر كي سديم” لمربط شازن.

وأعلى حركة كانت لـ”سانتياقو” لمربط عادية العجلان.

وأعلى درجة لمنتج سعودي “كحيلة فيصل الخالدية”.

كما تشرف بالحصول على جائز أفضل عارض سعودي العارض نبيل الصبحي.

وفي نهاية الحفل كرم كلٌّ من الأستاذ محمد المعود رئيس اللجنة العليا للبطولة، والأستاذ فهد العريني مدير البطولة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، بدرع تذكاري بهذه المناسبة.







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