بالصور.. أمير القصيم ووزير النقل يتفقدان مشاريع طرق بريدة

المواطن - واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , يرافقه معالي وزير النقل الدكتور نبيل محمد العمودي نفق طريق الملك عبدالله وتقاطع الخماسية بمدينة بريدة وعدداً من المشاريع المنفذة لوزارة النقل في مدينة بريدة .

وبدأ سموه جولته بزيارة لنفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد , حيث اطلع سموه على مشروع تقاطع الإشارة الخماسية بمدينة بريدة وعدد من المشاريع الأخرى , واستمع لشرح مفصل عن أداء العمل في كلا المشروعين من قبل مدير عام النقل بالمنطقة المهندس محمد الحميدي الشمري .

وبين الشمري أن المشروع كان يواجه عدداً من العوائق التي شملت مشروع تصريف السيول ومشاريع ممرات شبكة المياه , مبيناً أن التعاون المثمر بين أمانة المنطقة وإدارة خدمات المياه عكست توحيد الصفوف لإزالتها , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم ومتابعته لإزالة العوائق التي تواجه مشاريع النقل بالمنطقة , ولمعالي وزير النقل على توجيهاته وحرصة على متابعة إزالة مثل هذه العوائق في مختلف مشاريع وزارة النقل بمنطقة القصيم .

وبين معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أن هذه الزيارة تأتي حرصًا من القيادة نحو التفقد الميداني والمتابعة للأعمال المنفذة في وزارة النقل للاطلاع عن قرب لما يواجه مشاريع التنمية , مشيراً إلى أن هذه الزيارة شملت تفقد محطتي قطار سار في منطقة الرياض ومنطقة القصيم بالإضافة إلى الاطلاع على سير عمل عدد من المشاريع في منطقة القصيم , مؤكداً أن هذه المشاريع حالياً تسير إلى الانتهاء من التنفيذ بإذن الله بعد إزالة العديد من العوائق التي تواجهها , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال وحرصه الدائم ومتابعته على تنفيذ مشاريع المنطقة .

من جانبه بين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن مثل هذه الزيارات الميدانية للمشاريع القائمة وزيارة وزير النقل هي دافع كبير للمسؤول والمقاول نحو تحقيق مضاعفة الجهود لخدمة أبناء هذه البلاد , مؤكداً أن العمل يسير على ما يرام وأن العوائق تم إزالتها ولله الحمد بتكاتف جميع الإدارات في أمانة المنطقة وإدارة خدمات المياه والجهات الخدمية الأخرى , مشيراً إلى أن الاعتمادات التي تطلب من وزارة النقل تم تأمينها والعمل يجري على قدم وساق لإنهاء هذه المشاريع بإذن الله .

ونوه بجهود وزارة النقل وسعيها لتنفيذ مختلف المشاريع وفق مواصفات هندسية وبجودة عالية , في إطار الدعم الذي تحظى به هذه المشاريع من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي العهد – حفظهما الله – , وبمتابعة معالي وزير النقل الذي دائماً يحرص على متابعة هذه المشاريع من خلال مديري فروع وزارة النقل في مختلف مناطق المملكة .

وقال سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل : إن هذه البلاد في مساحاتها الواسعة وما تحتويه من بنية أساسية يعكس عملاً عظيماً يعد من أفضل البنى الأساسية باستدلال الكثير من المنظمات العالمية في مجال الطرق التي أصبحت مضرب مثل في هذه الآلاف من الكيلو مترات التي تقوم عليها وزارة النقل .

رافق سمو أمير منطقة القصيم ومعالي وزير النقل خلال الجولة التفقدية وكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان , والمستشار والمشرف على مكتب الوزير سعد العنقري , ومدير عام فرع النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان ومدير عام فرع النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد الحميدي الشمري ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي .







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