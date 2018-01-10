بالصور.. أمير عسير يدشن مشروعات تنموية في محايل بأكثر من 500 مليون ريال

المواطن - سعيد آل هطلاء - أحمد الشهري - محائل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، مساء اليوم، عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة محايل، كما افتتح مهرجان محايل أدفا 1439هـ.

وفور وصول فيصل بن خالد إلى مقر الحفل بمركز الأمير نايف بن عبدالعزيز الحضاري بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، وعقب ذلك ألقيت كلمة الأهالي قدمها نيابة عنهم سليمان بن محمد بن محيي الدين آل مخالد، عبر فيها عن عميق شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على ما يبذله من جهود جبارة لمتابعة مشاريع المنطقة وتلمس احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن محافظة محايل والمراكز التابعة لها شهدت نهضة تنموية شاملة كسائر مناطق ومحافظات المملكة.

وبعد ذلك، دشن أمير منطقة عسير عددًا من المشروعات التنموية شملت تطوير الواجهة البحرية بمركز سعيدة الصوالحة كمرحلة أولى مشتملة على مسطحات خضراء ومظلات ومواقف سيارات وجلسات بحرية ومواقع استثمارية، ومشروع تطوير مطل جبل المقيصرة المطل على المحافظة اشتمل على جلسات عائلية ومسطحات خضراء وسارية لعلم المملكة، كما افتتح سوق الفواكه والخضار الجديد بالمحافظة والذي يحتوي على 116 محلًّا بمساحات مختلفة موزعة على سبعة مبانٍ ومواقف للسيارات وحراج لبيع الخضروات المحلية.

كما افتتح مبنى المجلس البلدي بقنا والملاعب والحدائق، ودشن عقبة وقرة، والمركز الحضاري ببحر أبو سكينة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون ريال، إضافة إلى مبنى المجلس البلدي ببحر أبو سكينة بتكلفة بلغت 2 مليون ريال وبمساحة 1300 متر مربع على مساحة تقدر بـ120 ألف متر مربع ومسرح وحديقة الطفل بتكلفة مليون و٤٥٠ ألف ريال على مساحة 75 ألف متر مربع.

ودشن سمو أمير المنطقة مكتب خدمات البلدية بمركز خيم بتكلفة مليون ونصف ريال، كما دشن مشاريع كهربائية بقيمة إجمالية بلغت 564 مليون، وتم تدشين مشروع صيانة وتأهيل سجن المحافظة بمبلغ تجاوز 11 مليون ريال وتسلم تقريرًا للقطاع الصحي بالمحافظة.

وعقب ذلك افتتح فيصل بن خالد شارع الوفاء وتجول في الأقسام التابعة له، حيث احتوى على فرع جامعة الملك خالد، والشؤون الصحية بمنطقة عسير، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإدارة تعليم المحافظة، والإدارة العامة للزراعة، ومهرجان العسل الأول، ومعرض التصوير الفوتوغرافي، ومعرض الأسر المنتجة، ونادي ومدرسة الطيران الرياضي، ومعرض تراث الجالية السودانية.

كما دشن قسم قسطرة القلب بمستشفى محايل الأهلي، كما افتتح الأمير فيصل بن خالد فعاليات مهرجان التسوق بالحيلة.

وبعدها بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بكلمة لوكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم، قدم خلالها شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على ما يولونه من حرص اهتمام وتوجيهات دائمة على توفير كل سبل الراحة للمواطن وخدمته.

وتابع: “تغمرنا البهجة والسرور بقدوم سموكم الكريم راعيًا وداعمًا وموجهًا، فها هي محافظة محايل قد اكتست هذه الليلة حلة الجمال وديباج البهاء بهذه الزيارة الميمونة من سموكم الكريم وارتسمت مشاعر البهجة على محيا الجميع هنا في محافظة محايل (حسناء عسير) منذ اللحظات الأولى التي علموا فيها بهذه الزيارة الكريمة التي ألبستنا جميعا بردة الفخر والاعتزاز”.

وقدم شكره لأمير منطقة عسير على رعايته لمهرجان محايل أدفأ غي نسخته الحادي عشرة ورعاية مهرجان العسل الأول بالمحافظة وافتتاح عدد من المشاريع التنموية.

وفي نهاية الحفل شاهد والحضور أوبريتًا فنيًّا بعنوان “الراية والأرض” من كلمات الشاعر أحمد المنجحي وألحان وغناء الفنان عبدالله القرني.







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