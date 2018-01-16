بالصور.. أمير عسير يستعرض التقرير السنوي لنشاطات المجاهدين

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام المجاهدين بوزارة الداخلية اللواء منصور بن عبدالله الشدي، يرافقه مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير محمد بن سعد بن شفلوت والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير المنطقة بالجميع، متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام المناطة بهم, حاثاً سموه الجميع على مواصلة الجهود؛ لتقديم كل ما فيه التطوير المستمر ورفع مستوى الأداء للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه.

وشدد أمير منطقة عسير على بذل المزيد من الجهد في ظل تضافر الجهود مع كافة القطاعات الأمنية الأخرى.

واطلع الأمير فيصل بن خالد على التقرير السنوي للنشاطات والمقبوضات الأمنية للعام المنصرم 1438هـ ، منوهاً بما تضمنه التقرير من نتائج وإنجازات تبرز جهود المجاهدين.

وتم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والمهام ذات العلاقة بعمل المجاهدين بعسير, واستعراض إنجازات وأداء الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة كذلك الخدمات التي تقدمها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية بالمنطقة.

وقدم اللواء ” الشدي ” شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه ومتابعته الدائمة لأعمال المجاهدين بالمنطقة, سائلاً الله تعالى العون والسداد للجميع.







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