بالصور.. أمير عسير يستقبل أسرة الشهيد الوادعي

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، اليوم بمكتبه بالإمارة والدَ الشهيد مبارك بن جابر بن معيض آل شري الوادعي، يرافقه عضو مجلس المنطقة محمد بن مسفر الوادعي، وعمّا الشهيد علي بن معيض الوادعي ومحمد بن معيض الوادعي، والذي استشهد بمحافظة ظهران الجنوب .

وقدم سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

موضحاً سموه أن ابنهم بطل من أبطال الوطن، استشهد -رحمه الله- في ميدان العز والشرف.

وعبَّرت أسرة الوادعي عن عظيم شكرهم وامتنانهم لسمو أمير المنطقة على نقله تعازي القيادة, مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم، والذي نذر روحه ودمه دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، داعين الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من كل مكروه.







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