بالصور.. أمير عسير يستقبل فريق الأسطول الشرقي للدراجات

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بديوان الإمارة فريق دراج الأسطول الشرقي للدراجات الهوائية يتقدمهم قائد الحملة الملازم أول ناصر بن عبدالله السويداء.

وفي بداية اللقاء أكد سمو أمير منطقة عسير على أهمية ممارسة الرياضة لما لها من فوائد صحية ونفسية ، مشدداً سموه على المساهمة الاجتماعية لخدمة الدين ثم الوطن .

وأوضح قائد الحملة الملازم أول ” السويداء ” أن الفريق انطلق من قاعدة الملك عبدالعزيز بالجبيل كمحطة أولى مروراً بمنطقة الرياض ومنطقة عسير وتكون محطته الأخيرة قيادة القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل بالحد الجنوبي , مشيرا إلى أن الحملة تستمر لمدة 15 يوما , يقطع فيها الفريق المكون من تسعة دراجين ما يزيد على 1900 كيلو متر , تحت شعار (جنودنا في قلوبنا) ، والتي تهدف إلى رفع الروح المعنوية للمشاركين في الحد الجنوبي .

وفي نهاية اللقاء وقع سمو أمير المنطقة على لوحة الوصول لمنطقة عسير كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.







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