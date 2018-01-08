بالصور.. أهالي ظهران الجنوب يُشيعون شهيد الواجب “الوادعي”

المواطن - سعيد ال هطلاء - ظهران الجنوب

في مشهد مهيب أدى محافظ ظهران الجنوب محمد فلاح القرقاح، بعد صلاة ظهر أمس الأحد، في جامع ظهران الجنوب الكبير في حي السوق صلاةَ الميت على شهيد الوطن الجندي أول مبارك جابر آل شري الوادعي، من أفراد حرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب، وذلك بحضور قائد حرس الحدود في منطقة عسير اللواء ركن سلطان بن سعود العنزي ومدير شرطة ظهران الجنوب العقيد مهدي أحمد مجردي وقائد حرس الحدود في ظهران الجنوب العقيد ناصر عبدالله فجحان، وعدد من الضباط والجهات الحكومية وجموع من المصلين.

ونقل محافظ ظهران الجنوب تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز لذوي الشهيد، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يُتقبل العزاء باستراحة البادية في ظهران الجنوب.







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