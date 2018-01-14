بالصور.. أوبريت عزها من عزنا والألعاب النارية تلهب حماس زوار مهرجان جازان الفل.. مشتى الكل

المواطن - علي شيبان - جازان

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة جازان، مساء أمس، الحفل الرسمي لافتتاح مهرجان جازان الشتوي العاشر ” جازان الفل.. مشتى الكل “، وذلك باستاد مدينة الملك فيصل الرياضية بمدينة جازان.

وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعد ذلك ألقى أمين عام مجلس التنمية السياحية بجازان رستم بن مقبول كبيسي كلمة اللجنة العليا للسياحة بالمنطقة، استعرض خلالها مسيرة التنمية في منطقة جازان خلال السنوات الماضية، من خلال أفكار ورؤى ترجمت طموحات ولاة الأمر – حفظهم الله – من خلال العديد من المشروعات التنموية في جميع المجالات التي مكّنت المنطقة من أن تكون وجهةً اقتصاديةً واستثماريةً وسياحيةً، مبرزاً دور مهرجان جازان الشتوي في استقطاب السيّاح والزوار، والتعريف بإمكانات المنطقة السياحية والطبيعية.

عقب ذلك أُلقيت قصيدتان شعريتان نالتا استحسان الجميع، ثم كرّم سمو أمير منطقة جازان بالنيابة الرعاةَ والداعمين للمهرجان الشتوي العاشر، وتسلّم سموه هدية بهذه المناسبة.

إثر ذلك تابع سموه وضيوف المهرجان الأوبريت الفني الذي جاء بعنوان ” عزها من عزنا ” من كلمات الشاعر محمد يعقوب وأداء الفنانين محمد عبده وعبدالله رشاد وخالد عبدالرحمن وعبدالعزيز المعني وإخراج فيصل يماني.

وفي ختام الحفل رسمت الألعاب النارية لوحة جمالية في سماء جازان.

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