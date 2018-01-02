بالصور.. إزالة مخيمات وحظائر مخالفة على طريق مكة جدة السريع

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة عددًا من المخيمات والجلسات والحظائر المقامة في مواقع متفرقة على طريق مكة المكرمة جدة السريع وبمساندة عدد من الجهات المختصة، وذلك ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة لإزالة المخيمات العشوائية والصناديق المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، بضرورة إزالة هذه المخالفات.

وأكد المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية، أن البلدية ستواصل مهامها في مراقبة هذه المناطق وأزالت العشوائيات أولًا بأول لضمان القضاء على هذه الظواهر التي تشوه المظهر العام.

وقال إن البلدية شكلت فريقًا رقابيًا مجهزًا بالسيارات والمعدات والقوى البشرية، بقيادة مدير الإدارة الفنية المهندس أكرم الحربي ومساعد رئيس قسم الأسواق نايف المالكي ومشرف الفترة الصباحية أيمن نمنكاني ومشرف الأسواق شاكر العبدلي ومجموعة من مراقبي ومشرفي قسم المراقبة وقسم الأسواق وبمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وإدارة مراقبة الماشية والإشراف على الذبح والإدارة العامة للنظافة.

وتم تنفيذ حملة موسعة على المنطقة أسفرت عن إزالة 5 مخيمات كبيرة وبها جلسات (دكك)، و10 حظائر وعدد من الصناديق العشوائية، ومصادرة 30 رأسًا من الأغنام، حيث تم تسليم الأغنام لمندوب إدارة الماشية وتسليم بعض الأغراض الموجوده لأصحابها مع أخذ التعهدات عليهم بالاستلام وعدم تكرار هذه المخالفات.

ولفت عراقي إلى أنه تم إنذار المخالفين وتحذيرهم من تكرار هذه المخالفات التي قد تعرضهم للعقوبات، لافتًا إلى أن البلدية ستعمل على مراقبة المنطقة باستمرار لإزالة هذه المخالفات التي تشوه المظهر العام.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :